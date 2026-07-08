Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht weitere Zeugen nach Unfall auf der Friedrich-Ebert-Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Nachdem der bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen VW bei einem Fahrstreifenwechsel auf der Friedrich-Ebert-Straße einen Motorradfahrer schnitt und dieser daraufhin stürzte und leicht verletzt wurde, sucht die Polizei Gütersloh nun weitere Unfallzeugen.

Dieser Unfall ereignete sich am Dienstagabend (07.07., 18.25 Uhr) auf der Friedrich-Ebert-Straße, kurz nach der Kreuzung Eickhoffstraße in Fahrtrichtung Verler Straße. Ein 32-jähriger Gütersloher befuhr mit seinem Motorrad Yamaha die rechte Fahrspur, als unmittelbar nach dem Kreuzungsbereich ein schwarzer VW auf seine Fahrspur wechselte und hierbei den Mindestabstand erheblich unterschritt. Nur durch eine Notbremsung konnte der 32-Jährige eine Kollision verhindern, verlor daraufhin die Kontrolle und stürzte. Der Fahrer des VW setzte seine Fahrt unvermindert fort.

Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen oder kann Hinweise auf den Fahrer des schwarzen VW geben? Zeugen gaben zusätzlich an, dass das Fahrzeug getönte Scheiben hatte. Hinweise und Angaben nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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