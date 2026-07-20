PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Randaliert und Widerstand geleistet +++ Zwei mutmaßliche Diebe festgenommen +++ Einbrüche

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Randaliert und Widerstand geleistet,

Bad Homburg, Saalburgstraße, Sonntag, 19.07.2026, 00:06 Uhr

(fh)In Bad Homburg hat ein Mann in der Nacht zum Sonntag zunächst in einer Tankstelle randaliert und im Anschluss zwei Polizisten verletzt. Um kurz nach Mitternacht wurden die Beamten zu der Tankstelle in der Saalburgerstraße gerufen. Hier hatte ein 38-Jähriger zuvor einen Mitarbeiter beleidigt und war auf diesen losgegangen. Beim Eintreffen der Beamten trat der Mann um sich und musste von den Polizisten zu Boden gebracht werden. Auch hier zeigte er sich weiterhin aggressiv und versuchte sich immer wieder der Maßnahme zu widersetzen. Letztlich wurde der stark alkoholisierte 38-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und dort auch eine Blutentnahme durchgeführt. Hier kam es zu einer Bedrohung gegenüber den eingesetzten Beamten. Bei dem Vorfall wurden neben dem Mann, auch zwei Polizisten sowie der zuvor angegriffene Mitarbeiter verletzt. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

2. Zwei mutmaßliche Diebe festgenommen,

Bad Homburg, Wiesbadener Straße, Sonntag, 19.07.2026, 02:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag nahm die Polizei in Bad Homburg zwei Männer fest, die sich zuvor an mehreren geparkten Fahrzeugen zu schaffen gemacht hatten. Gegen 02:45 Uhr meldeten zeugen zwei verdächtige Personen, die die Wiesbadener Straße entlanglaufen und sich an dort geparkten Fahrzeugen zu schaffen machen würden. Umgehend in den Bereich entsandte Polizeistreifen nahmen in der Folge zwei junge Männer im Alter von 18 und 17 Jahren fest. Bei ihnen wurde neben einem hochwertigen Fahrrad ohne Eigentumsnachweis auch Diebesgut aus einem zuvor geöffneten Fahrzeug sowie eine Pfefferspraypistole und zwei Messer gefunden und sichergestellt. Daher leiteten die Beamten Verfahren wegen des Diebstahls mit Waffen ein und nahmen den Volljährigen für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle. Diese durften er im Anschluss wieder verlassen.

3. Über Garage in Wohnhaus eingestiegen, Falkenstein, Kronberger Straße, Dienstag, 14.07.2026, 11:00 Uhr bis Sonntag, 19.07.2026, 09:30 Uhr

(fh)In der vergangenen Woche nutzten Diebe in Falkenstein eine Garage aus, um in ein angrenzendes Wohnhaus einzusteigen. Zwischen Dienstag und Sonntag öffneten die Einbrecher in der Kronberger Straße zunächst gewaltsam die Garage eines Einfamilienhauses. In dieser hebelten sie an einer dort befindlichen Zugangstür zum Wohnhaus und gelangten so in die Wohnräume. Aus diesen nahmen sie unter anderem Schmuck an sich und flüchteten damit in unbekannte Richtung. Durch das rabiate Vorgehen der Täter entstand ein Sachschaden von knapp 10.000 Euro.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer (06174) 9266-0.

4. Wohnhaus betreten,

Oberursel-Weißkirchen, Kurmainzer Straße, Samstag, 18.07.2026, 14:00 Uhr

(fh)Am Samstagnachmittag kam es in Oberursel-Weißkirchen zu einem Einbruch. Unbekannte waren gegen 14.00 Uhr in ein Wohnhaus in der Kurmainzer Straße eingestiegen und hatten dieses durchsucht sowie teilweise verwüstet. Gestohlen wurde offenbar nichts. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in der Sache. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegengenommen.

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