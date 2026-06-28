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Polizei Dortmund

POL-DO: Unfall auf der A43 in Höhe Bochum-Riemke: 35-Jähriger nach Kollision mit Anhänger schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0525

In der Nacht von Freitag auf Samstag (27. Juni) um 0:16 Uhr hat sich ein 35-jähriger Oberhausener bei einem Verkehrsunfall auf der A43 in Höhe Bochum-Riemke schwer verletzt.

Der Mann war auf der A43 in Richtung Münster unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt war die Autobahn in Höhe der Ausfahrt Bochum-Riemke bereits aufgrund einer Wochenend-Baustelle gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Aus bisher ungeklärter Ursache prallte der Oberhausener nahezu ungebremst auf einen dort abgestellten Sicherungsanhänger sowie eine Warnbake. Das Fahrzeug drehte sich und kam schlussendlich frontal vor der Betonschutzwand zum Stehen.

Aufgrund des heftigen Aufpralls erlitt der Mann schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Andere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden. Das Auto des Mannes musste abgeschleppt, die Fahrbahn im Anschluss gereinigt werden. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im hohen vierstelligen Bereich.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte zu den üblichen Geschäftszeiten, ab Montag 7 Uhr, an die üblichen Erreichbarkeiten der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Dortmund (Presse-Hotline 0231/132-1020).

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Felix Groß
Telefon: 0231/132-1034
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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