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Polizei Dortmund

POL-DO: POL-DO: Folgemeldung: Vermisster 31-jähriger konnte in Niedersachsen angetroffen werden

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0524

Mit der Pressemitteilung Lfd. Nr. 0521 hatten wir um Mithilfe bei der Suche nach einem 31-jährigen Mann aus Dortmund gebeten. Der Mann konnte in Niedersachsen angetroffen werden.

Die Fahndung hat sich erledigt. Vielen Dank für die Unterstützung.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Leitstelle der Polizei Dortmund
Telefon: 0231 / 132 1020
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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