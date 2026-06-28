Polizei Dortmund

POL-DO: POL-DO: Folgemeldung: Vermisster 31-jähriger konnte in Niedersachsen angetroffen werden

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0524

Mit der Pressemitteilung Lfd. Nr. 0521 hatten wir um Mithilfe bei der Suche nach einem 31-jährigen Mann aus Dortmund gebeten. Der Mann konnte in Niedersachsen angetroffen werden.

Die Fahndung hat sich erledigt. Vielen Dank für die Unterstützung.

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