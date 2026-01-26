PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeidirektion Thüringen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Aktuelle Verkehrslage in Thüringen

Erfurt (ots)

Schnee und Eisglätte haben in den vergangenen Stunden zu zahlreichen Unfällen auf Thüringens Straßen geführt. Zwischen 00:00 Uhr und 08:10 Uhr registrierte die Landeseinsatzzentrale insgesamt 97 Verkehrsunfälle. 31 ereigneten sich auf den Bundesautobahnen, 66 auf Landstraßen und in den Städten. Der überwiegende Teil der Verkehrsunfälle endete glücklicherweise nur mit Blechschäden. Bei sechs Verkehrsunfällen wurden sieben Personen leicht und eine Person schwer verletzt.

Aktuell kommt es zu keinen Vollsperrungen auf den Straßen. Verkehrsteilnehmer müssen allerdings am Hermsdorfer Kreuz mit größeren Behinderungen rechnen. Zudem sind mehrere Autobahnauffahrten gesperrt.

Planen Sie auf allen Strecken mehr Zeit ein und passen Sie Ihre Fahrgeschwindigkeit an die aktuellen Straßenverhältnisse an. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeidirektion Thüringen
Pressestelle
Telefon: 0361 57431 5020
E-Mail: pressestelle.lpd@polizei.thueringen.de

Landeseinsatzzentrale
Telefon: 0361 / 662 700 777
http://www.polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeidirektion Thüringen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeidirektion Thüringen
Weitere Meldungen: Landespolizeidirektion Thüringen
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 15:03

    LPD-EF: Reisebus mit Kindern verunglückt

    Schleiz (ots) - Im Bereich der Autobahn 9 an der Anschlussstelle Schleiz ist heute Mittag ein Reisebus, aus Berlin kommend, mit mehreren Schulkindern im Alter von 12 bis 14 Jahren verunglückt. Aus noch ungeklärter Ursache war das Fahrzeug beim Abfahren von der Autobahn von der Straße abgekommen, einen Abhang hinuntergefahren und auf die Seite gekippt. Dabei wurden etwa 40 Kinder und fünf Erwachsene leicht verletzt. ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 11:25

    LPD-EF: Aufhebung Vermisstenfahndung

    Gera (ots) - Der seit dem 03.01.2026 vermisste 56-Jährige aus Gera wurde aufgefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann wird hiermit eingestellt. Die Thüringer Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829-1503 E-Mail: ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 05:50

    LPD-EF: Pressemeldung der Landespolizeidirektion zum Jahreswechsel 2025/2026

    Erfurt (ots) - Der Jahreswechsel stellt die Thüringer Polizei regelmäßig vor die Herausforderung, sich auf alle Eventualitäten einzustellen und umfassend vorzubereiten. Um einen sicheren Verlauf des Jahreswechsels zu gewährleisten erhöhte die Landespolizeidirektion landesweit die Zahl der eingesetzten Kräfte. Thüringenweit war in der Silvesternacht 2025/2026 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren