Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Aktuelle Verkehrslage in Thüringen

Erfurt (ots)

Schnee und Eisglätte haben in den vergangenen Stunden zu zahlreichen Unfällen auf Thüringens Straßen geführt. Zwischen 00:00 Uhr und 08:10 Uhr registrierte die Landeseinsatzzentrale insgesamt 97 Verkehrsunfälle. 31 ereigneten sich auf den Bundesautobahnen, 66 auf Landstraßen und in den Städten. Der überwiegende Teil der Verkehrsunfälle endete glücklicherweise nur mit Blechschäden. Bei sechs Verkehrsunfällen wurden sieben Personen leicht und eine Person schwer verletzt.

Aktuell kommt es zu keinen Vollsperrungen auf den Straßen. Verkehrsteilnehmer müssen allerdings am Hermsdorfer Kreuz mit größeren Behinderungen rechnen. Zudem sind mehrere Autobahnauffahrten gesperrt.

Planen Sie auf allen Strecken mehr Zeit ein und passen Sie Ihre Fahrgeschwindigkeit an die aktuellen Straßenverhältnisse an. (JN)

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell