Landespolizeidirektion Thüringen
LPD-EF: Aufhebung Vermisstenfahndung
Gera (ots)
Der seit dem 03.01.2026 vermisste 56-Jährige aus Gera wurde aufgefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann wird hiermit eingestellt. Die Thüringer Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung. (JN)
