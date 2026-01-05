PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Aufhebung Vermisstenfahndung

Gera (ots)

Der seit dem 03.01.2026 vermisste 56-Jährige aus Gera wurde aufgefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann wird hiermit eingestellt. Die Thüringer Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829-1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell

