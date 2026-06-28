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Polizei Dortmund

POL-DO: Aggressive 16-Jährige randaliert in der Notaufnahme: Polizei Dortmund setzt Taser ein

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0524

Mithilfe des wirksamen Einsatzes des Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG) konnten Beamte der Polizei Dortmund eine Randaliererin in der Notaufnahme im Unfallklinikum Dortmund-Nord in der Nacht von Samstag auf Sonntag (28. Juni) gegen 3:30 Uhr überwältigen.

Das Klinikpersonal hatte die Polizei zuvor gerufen, weil die 16-jährige Dortmunderin in der Notaufnahme randalieren würde. Nach bisherigen Erkenntnissen stand die Frau unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Sie trat extrem aggressiv auf und kam den Aufforderungen der Beamten nicht nach.

Als sie im weiteren Verlauf in aggressiver Weise auf die Polizisten zuging, wurde der Taser wirksam eingesetzt. Im Anschluss fixierten die Beamten die junge Frau widerstandslos. Ursprünglich war die Frau wegen einer Handverletzung in die Notaufnahme gekommen - diese wurde anschließend durch das Krankenhauspersonal versorgt. Sie verblieb stationär im Krankenhaus.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte zu den üblichen Geschäftszeiten, ab Montag 7 Uhr, an die üblichen Erreichbarkeiten der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Dortmund (Presse-Hotline 0231/132-1020).

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Felix Groß
Telefon: 0231/132-1034
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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