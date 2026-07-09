PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-HG: Renault Travic gestohlen
Bad Homburg v.d. Höhe (ots)
1. Renault Travic gestohlen,
Bad Homburg, Ober-Erlenbach, Steinmühlstraße, 07.07.2026, 23:35 Uhr bis 08.07.2026, 00:05 Uhr
(pl)In der Nacht zum Mittwoch ist in der Steinmühlstraße in Ober-Erlenbach ein Renault Travic gestohlen worden. Der Transporter mit dem amtlichen Kennzeichen "WI-MM 751" war auf einem Firmengelände abgestellt und wurde zwischen 23:35 Uhr und 00:05 Uhr von zwei unbekannten Tätern entwendet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.
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