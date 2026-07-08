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PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Toyota entwendet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Toyota entwendet,

Königstein, Herzog-Adolph-Straße, 06.07.2026, 22:00 Uhr bis 07.07.2026, 06.30 Uhr

(pl)In Königstein hatten Autodiebe in der Nacht zum Dienstag einen Toyota im Visier. Der Besitzer hatte seinen weißen Toyota Corolla am Montag gegen 22:00 Uhr in der Herzog-Adolph-Straße abgestellt. Am nächsten Morgen fehlte vom Fahrzeug, an dem zuletzt die Kennzeichen "HG-CI 168" angebracht waren, jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei in Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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