PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-HG: Toyota entwendet
Bad Homburg v.d. Höhe (ots)
1. Toyota entwendet,
Königstein, Herzog-Adolph-Straße, 06.07.2026, 22:00 Uhr bis 07.07.2026, 06.30 Uhr
(pl)In Königstein hatten Autodiebe in der Nacht zum Dienstag einen Toyota im Visier. Der Besitzer hatte seinen weißen Toyota Corolla am Montag gegen 22:00 Uhr in der Herzog-Adolph-Straße abgestellt. Am nächsten Morgen fehlte vom Fahrzeug, an dem zuletzt die Kennzeichen "HG-CI 168" angebracht waren, jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei in Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegen.
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