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PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Wohnungseinbruch ++ Diebstahl aus Wohnung

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Wohnungseinbruch,

Königstein, In der Braubach, Montag, 06.07.2026, 09:30 Uhr bis 17:00 Uhr

(dd) Am Montag zwischen 09:30 Uhr und 17:00 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße "In der Braubach" in Königstein eingebrochen.

Die Täter gelangten über den rückwärtigen Garten zur Terrasse und versuchten zunächst erfolglos, die Terrassentür aufzuhebeln. Anschließend schlugen sie die Scheibe der Tür ein und verschafften sich so Zutritt zum Wohnhaus. Dort durchsuchten sie die Wohnräume und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Montag im Bereich der Straße "In der Braubach" verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer (06174) 9266-0 zu melden.

2. Diebstahl aus Wohnung,

Königstein, Thewaltstraße, Montag, 06.07.2026, 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr

(dd) Am Montag zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr drang ein Unbekannter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Thewaltstraße in Königstein ein und entwendete Schmuck sowie Bargeld.

Der Täter betrat das Mehrfamilienhaus und verschaffte sich Zutritt zu einer Wohnung. Dort durchsuchte er die Wohnräume und entwendete Modeschmuck sowie etwas Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Thewaltstraße bemerkt haben, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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