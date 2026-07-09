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PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einladung zum Präventionsstand beim Familienfest in Usingen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Einladung zum Präventionsstand beim Familienfest in Usingen, Usingen, Schloßpark, Sonntag, 12.07.2026, 10:00 Uhr - 18:00 Uhr

(kq)Die Polizeidirektion Hochtaunus lädt am Sonntag, den 12.07.2026, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr zu einem Präventionsstand im Rahmen des Familienfestes im Schlosspark in Usingen ein.

Themenschwerpunkt des Präventionsstandes ist "Alkohol im Straßenverkehr". Interessierte Besucherinnen und Besucher können sich vor Ort über die Gefahren und Folgen von Alkohol am Steuer informieren. Es werden zudem ein Rauschparcours sowie BlazePods angeboten, die jeweils mit Rauschbrillen genutzt werden können.

Dadurch sollen die Auswirkungen von Alkoholkonsum auf Wahrnehmung, Reaktion und Koordination anschaulich erlebbar gemacht werden. Als Ansprechpartnerinnen stehen Polizeihauptkommissarin Nicole Meier, Präventionsbeauftragte der Polizeidirektion Hochtaunus, sowie Polizeihauptkommissarin Katja Jokiel-Gondek, Schutzfrau vor Ort der Polizeistation Usingen, zur Verfügung.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, den Präventionsstand zu besuchen und mit den Kolleginnen vor Ort ins Gespräch zu kommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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