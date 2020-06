PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 21.06.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: Bad Homburg, Steingassgärten 17 Unfallzeit: Do. 16.06.20, 08:00 Uhr bis Fr. 19.06.20, 08:34 Uhr

Ein blauer 2er BMW stand ordnungsgemäß abgestellt auf einem senkrecht zur Fahrbahn liegenden Parkplatz. Ein bislang unbekannter Verursacher stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die linke, hintere Stoßstangenecke des BMW und beging Unfallflucht. Sachschaden: ca. 700 EUR

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Unfallort: Bad Homburg Hessenring Höhe Zufahrt Esso-Tankstelle Unfallzeit: Fr. 19.06.20, 09:37 Uhr

Ein 49-jähriger PKW Fahrer und eine 20-jährige Motorradfahrerin befuhren hintereinander die Thomasstraße aus Richtung Hessenring kommend. In Höhe der Zufahrt zur Esso-Tankstelle beabsichtigte der Mann nach rechts abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der Motorradfahrerin. Diese wurde leicht am linken Fußgelenk verletzt. Sachschaden: ca. 2.300 EUR

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: Friedrichsdorf, Kolberger Straße 25 Unfallzeit: Do. 18.06.20, 14:00 Uhr bis Fr. 19.06.20, 12:20 Uhr

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den vorderen linken Kotflügel eines ordnungsgemäß geparkten, schwarzen PKW Volvo V60 und beging Unfallflucht. Sachschaden: ca. 1.300EUR

Straftaten

Einbrecher scheitert

Bad Homburg, Feldstraße Donnerstag, 18.06.2020, 16:00 Uhr bis Freitag, 19.06.2020, 10:00 Uhr

(SW) Im genannten Zeitraum kam es zu einem versuchten Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Vermutlich gelangte ein unbekannter Täter durch die Hauseingangstür in den Flur des Hauses. Anschließend versuchte der Täter die Wohnungstür eines 65-jährigen Bad Homburgers aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, flüchtete der Täter wieder. Es entstand ein Sachschaden von ca. 250 Euro.

Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Bad Homburg unter 06172/ 120-0 oder kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Fahrradfahrer niedergeschlagen

Friedrichsdorf, Adalbert-Stifter-Straße / Feldgemarkung Freitag, 19.06.2020, 13:30 Uhr

(SW) Am Freitagmittag kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 14-jährigen Fahrradfahrer und einem bislang unbekannten Rollerfahrer. Zunächst wurde der 14-Jährige Friedrichsdorfer mit seinem Fahrrad auf einem Feldweg von einem grauen Roller, der mit zwei Personen besetzt war, überholt. Als der 14-Jährige eine Geste in Richtung Rollerfahrer machte, wendete dieser. Der Rollerfahrer schlug dem 14-Jährigen dann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser kurz das Bewusstsein verlor. Als er zu sich kam, waren die zwei Personen mit dem Roller weg. Zudem fehlte der Sattel des Fahrrades. Der 14-Jährige wurde leicht verletzt und erlitt einige Schürfwunden.

Der Rollerfahrer wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - 20-25 Jahre alt - ca. 185cm - südländischer Phänotyp - dunkle Kappe - dunkle Haare - dunkler/grauer Jogginganzug

Der Mitfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 20-25 Jahre alt - ca. 185cm - südländischer Phänotyp - dunkle Haare

Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei Bad Homburg unter 06172/ 120-0 oder kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsstraftaten

Friedrichsdorf Samstag, den 20.06.2020

(SW) Gleich zwei Kraftfahrzeugführer erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Zunächst wurde gegen 19:30 Uhr ein 31-jähriger Friedrichsdorfer durch Beamte der Polizeistation Bad Homburg kontrolliert, als er mit seinem VW Golf in Friedrichsdorf fuhr. Es ergaben sich Hinweise, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel führte. Zudem hatte er zuvor Alkohol getrunken und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er musste die Beamten auf die Polizeistation begleiten, um eine Blutentnahme durchzuführen. Ihn erwartet ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Wenig später, gegen 22:30 Uhr, kontrollierten Beamte einen 29-jährigen Rollerfahrer in Friedrichsdorf. Auch bei diesem ergaben sich Hinweise, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Er wurde ebenfalls mit zur Polizeistation genommen, um eine Blutentnahme durchzuführen. Auch ihn erwartet ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Polizeistation Oberursel

Verkehrsunfälle Keine

Straftaten

Einbruch in Gartenhütte

Tatort: Kleingartenanlage Maasgrundweg, Oberursel Tatzeit: Do. 18.06.2020, 20:30 Uhr bis Fr. 19.06.2020, 16:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter überkletterten einen Maschendrahtzaun zu einem Gartengrundstück und verschafften sich Zugang zur dortigen Gartenhütte. Daraus entwendeten die Täter diverse Getränke, Insektenspray und einen CD-Player.

Hinweise auf Täter und Zeugen sind erbeten und werden bei der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171-32400 gerne entgegengenommen.

Polizeistation Königstein

Verkehrsunfälle Keine

Straftaten

Körperverletzung Tatzeit: Sa, 20.06.2020, 02:40 Uhr Tatort: 61476 Kronberg, Hainstraße

Ein 22 Jähriger und seine 19-jährige ehemalige Lebensgefährtin fuhren gemeinsam mit einem Taxi durch Kronberg. Hierbei kam es zu einem heftigen Streit. Dabei soll der Beschuldigte der Frau auch in das Gesicht geschlagen haben. Als der Taxifahrer der Frau helfen wollte, wurde auch dieser durch den Täter ins Gesicht geschlagen. Der Täter flüchtete zunächst. Die Personalien des Mannes sind aber bekannt. Die Frau und der Taxifahrer erlitten leichte Verletzungen. Zur medizinischen Abklärung und Erstversorgung der verletzten Frau wurde ein RTW angefordert.

Polizeistation Usingen

Verkehrsunfälle

Keine

Diebstahlserie aus Pkw in Neu-Anspach

61267 Neu-Anspach, Hauptstraße Schönwälder Straße sowie Siemensstraße Tatzeitraum vom Freitag, 19.06.2020, 19:00 Uhr bis Samstag, 20.06.2020, 14:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag begaben sich unbekannte Täter auf diverse Grundstücke in der Hauptstraße, der Schönwälder Straße und der Siemensstraße in 61267 Neu-Anspach und entwendeten aus mehreren nicht verschlossenen Pkw diverse Gegenstände (u. a. Bargeld und Wohnungs- / Hausschlüssel) sowie in einem Fall einen Führerschein. In einem Fall versuchten die Täter des Weiteren mithilfe eines entwendeten Schlüssels die Haustüre eines Geschädigten zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Durch mehrere private Überwachungsanlagen konnten die zwei unbekannten männlichen Täter auf Video aufgezeichnet werden.

Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich dort unter der Telefonnummer 06081-9208-0 zu melden.

Diebstahl aus Pkw

61267 Neu-Anspach, Silberdistelweg Freitag, 19.06.2020, 07:30 Uhr, bis Freitag 19.06.2020, 12:00 Uhr

Unbekannte Täter begaben sich auf ein Grundstück im Silberdistelweg in 61267 Neu-Anspach und betraten die dortige Garage über eine unverschlossene Eingangstür. Anschließend begaben sich diese zu dem darin befindlichen, unverschlossenen Pkw und entwendeten ein schwarzes Herrenportemonnaie mit ca. 25,- EUR Bargeld aus dem Handschuhfach. Täterhinweise aus einem vergangenen Diebstahl aus Pkw liegen vor.

Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich dort unter der Telefonnummer 06081-9208-0 zu melden.

Versuchter Diebstahl aus Pkw

61267 Neu-Anspach, Holunderweg Freitag, 19.06.2020, 12:06 Uhr

Unbekannte Täter begaben sich am Freitag im Holunderweg, in 61267 Neu-Anspach, zu einem unverschlossenen Pkw und durchsuchten diesen. Da die Täter keine Wertgegenstände fanden, ließen diese von der Tat ab, wobei sich die weibliche Täterin anschließend an das Haus der Geschädigten begab, dort klingelte und sinnfreie Verständnisfragen stellte. Anschließend entfernte sich auch die Täterin von der Örtlichkeit.

Zu den Personen liegen folgende Hinweise vor: Personenbeschreibung:

1. Person

- Männlich - ca. 18 Jahre - ca. 180cm - rot-braunes lockiges Haar (Undercut-Haarschnitt) - weißes T-Shirt - kurze helle Hose - schwarzer Rucksack

2. Person

- Weiblich - 16-18 Jahre - schwarzes langes Haar (Zopf) - schwarzes T-Shirt - schwarze Leggings - beide Unterarme mit Narben übersäht (möglicherweise durch Ritzen)

Diebstahl eines Kraftrades + Verbotene Kraftfahrzeugrennen

61273 Wehrheim, Köpperner Straße Freitag, 19.06.2020, 12:45 Uhr, bis Freitag, 19.06.2020, 22:00 Uhr

Der Besitzer eines Kraftrades stellte dieses am Freitag gegen 12:45 Uhr, mit eingerastetem Lenkradschloss, vor dessen Garageneinfahrt in der Köpperner Straße in 61273 Wehrheim ab. Als dieser gegen 22:00 Uhr zu dessen Einfahrt zurückkehrte, war das Kraftrad nicht mehr auffindbar. Am selbigen Tag sollte durch eine Streife der Polizeistation Usingen das genannte Kraftrad einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der in Betracht kommende Täter flüchtete halsrecherisch mit dem Kraftrad und entzog sich so der Kontrolle. Diesbezüglich wurde eine weitere Strafanzeige wegen dem Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens gefertigt.

Folgende Daten zum Kraftrad sind bekannt: Motorisierung: 125 ccm Hersteller / Modell: GAS-GAS / 125EC-12/00 Farbe: Blau/Gelb mit weißer Lichtfront

Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich dort unter der Telefonnummer 06081-9208-0 zu melden.

Diebstahl von Fahrrad

61273 Wehrheim, Am Pfarrhaus Donnerstag, 18.06.2020, 22:30 Uhr bis Freitag, 19.06.2020, 13:20 Uhr

Bis dato unbekannte Täter begaben sich auf ein Grundstück in der Straße "Am Pfarrhaus" in 61273 Wehrheim, indem sie ein verschlossenes Hoftor überwanden. Anschließend begaben sich diese zu einer geschlossenen Garage und entwendeten ein darin befindliches E-Bike. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor.

Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich dort unter der Telefonnummer 06081-9208-0 zu melden.

Sachbeschädigung an PKW

61273 Wehrheim, Heinrich-von-Kleist-Straße Sonntag, 21.06.2020, 01:19 Uhr

Am vergangenen Sonntag befanden sich zwei alkoholisierte männliche Personen in der Heinrich-von-Kleist-Straße in 61273 Wehrheim. Eine der Personen war im Besitz eines Einhandmessers und stach damit in den Reifen eines geparkten Pkw, während die zweite Person gegen den Kofferraum des Pkw trat. Durch beide Personen wurde hierbei ein Sachschaden am Pkw verursacht. Da die Tat durch einen Zeugen beobachtet wurde und dieser die zuständige Polizeistation über den Sachverhalt informierte, konnte durch die Streifen der Polizeistation Usingen im Rahmen der anschließenden Fahndung eine Festnahme der Täter erfolgen. Das mitgeführte Einhandmesser des ersten genannten Täters wurde sichergestellt und gegen diesen ein Verstoß gegen das Waffengesetz zur Anzeige gebracht. Beide Personen müssen sich nun strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06172) 120-0

E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell