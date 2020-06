POL-HG: SCHICHTWECHSEL - Der Blaulichtzirkel

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

SCHICHTWECHSEL - Der Blaulichtzirkel Polizeipräsidium Westhessen, Konrad-Adenauer-Ring 51, 65187 Wiesbaden Samstag, 27.06.2020 von 10:00 Uhr - 13:00 Uhr und von 14:00 Uhr - 17:00 Uhr

Am Samstag, den 27.06.2020, öffnet das Polizeipräsidium Westhessen wieder seine Pforten und hofft auf zahlreiche Unterstützung. Für die Frühschicht von 10:00 - 13:00 Uhr und die Spätschicht von 14:00 - 17.00 Uhr werden motivierte, sportliche und kommunikative Jungkommissarinnen und -kommissare gesucht, die mehr über den Polizeiberuf erfahren möchten. Die Teilnehmenden erwarten unter anderem Einblicke in die Arbeit der Schutzpolizei, Kriminalpolizei und der Bereitschaftspolizei. Darüber hinaus werden Einblicke gegeben, wie Diensthunde und Drohnen die Polizeiarbeit unterstützen. Wer kann teilnehmen? Grundsätzlich können alle teilnehmen, die mehr über das Berufsbild der Polizeibeamtin/ des Polizeibeamten erfahren und sich eventuell bei der Polizei Hessen bewerben möchten.

Anmeldung: Zur Anmeldung einfach eine E-Mail an einstellungsberatung.ppwh@polizei.hessen.de schicken. Die E-Mail sollte den vollständigen Namen, die vollständige Anschrift, eine aktuelle Telefonnummer und die Schulklasse/Studiengang oder den Beruf beinhalten. Des Weiteren sollte mitgeteilt werden, ob bei der Früh- oder bei der Spätschicht unterstützt werden möchte. Wichtige Info Um die aktuellen Hygienevorschriften einhalten zu können, sind unsere Plätze für die Veranstaltung begrenzt. Wir planen die Veranstaltung im Freien, bitten aber trotzdem um die Mitnahme einer Mund-Nase-Bedeckung. Jede/r Teilnehmer/in erhält von uns eine schriftliche Einladung per E-Mail, die an dem Tag vorgezeigt werden muss.

Weiterführende Informationen zur Polizei Hessen sowie unsere Kontaktdaten unter: www.polizei.hessen.de/karriere

