POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis

1. Frau bei versuchtem Raub verletzt, Oberursel, Hohemarkstraße, 16.06.2020, gg. 14.30 Uhr

(pa)In der Oberurseler Hohemarkstraße versuchte am Dienstag ein Unbekannter eine Frau zu berauben. Die 30-Jährige befand sich gegen 14.30 Uhr im Bereich der Grünanlage an der U-Bahn-Station Altstadt, als ein junger Mann an sie herantrat und versuchte, ihre hochwertigen Kopfhörer von ihrem Kopf zu entreißen. In Folge der Handgreiflichkeit wurde die Frau zu Boden gerissen und auch leicht verletzt. Es gelang dem Mann letztendlich nicht, in den Besitz der Kopfhörer zu gelangen. Er flüchtete daraufhin in Richtung der nahegelegenen Tankstelle. Beschrieben wurde der Täter als Anfang 20, circa 180cm groß und dünn. Er habe helle Haut und dunkelblondes Haar gehabt und eine schwarze Mund-Nase-Bedeckung, eine dunkelblaue Jeans sowie eine rote Jacke getragen. Zeugen und Personen, die Hinweise auf die Identität des Täters geben können, werden gebeten, die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu kontaktieren.

2. Einbruch bei Pizzadienst, Bad Homburg v. d. Höhe, Dietigheimer Straße, 17.06.2020, gg. 03.15 Uhr

(pa)In der Nacht zum Mittwoch kam es in Bad Homburg zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten eines Pizzalieferdienstes. Die Täter verschafften sich gegen 03.15 Uhr durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang zur der in der Dietigheimer Straße gelegenen Pizzeria, aus der sie Bargeld in noch unbekannter Höhe stahlen. Ein Zeuge konnte drei dunkel gekleidete Männer vom Tatort in Richtung Saalburgstraße flüchten sehen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegengenommen.

3. Ertappte Eindringlinge flüchten, Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Eschbach, An der Flurscheid, 17.06.2020, gg. 02.45 Uhr

(pa)In Ober-Eschbach wurden in der Nacht zum Mittwoch von einer Anwohnerin zwei Männer verscheucht, die sich unberechtigt Zutritt zum Nachbargrundstück erschafft hatten. Gegen 02.45 Uhr stellte die aufmerksame Zeugin fest, dass zwei dunkel gekleidete Männer offenbar über das Zufahrtstor zu dem in der Straße "An der Flurscheid" gelegene Grundstück geklettert waren und sich mutmaßlich gerade am dortigen Gartenhaus zu schaffen machen wollten. Die Frau machte sich lautstark bemerkbar, woraufhin das Duo die Flucht ergriff. Mögliche weitere Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg in Verbindung zu setzen.

4. Lenkräder und Navi gestohlen, Friedrichsdorf, Seulberg, Berliner Straße / Schlesierstraße, Nacht zum 16.06.2020

(pa)In Seulberg wurden in der Nacht zum Dienstag zwei Pkw aufgebrochen und Fahrzeugteile daraus entwendet. Die beiden betroffenen BMW standen in der Berliner Straße sowie der Schlesierstraße, als Teilediebe sich jeweils gewaltsam Zugang ins Fahrzeuginnere verschafften. Die Täter entwendeten neben den Lenkrädern samt Airbag in einem Fall auch das Navigationssystem sowie weitere Fahrzeugteile. Der Wert des Diebesgutes wird insgesamt auf über 4.000 Euro geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

5. Kontrollen fördern Drogen zu Tage - Sprayer erneut ertappt, Oberursel, 15.-16.06.2020

(pa)In den vergangenen Tagen führte die Polizeistation Oberursel unterstützt durch die hessische Bereitschaftspolizei vermehrt Kontrollmaßnahmen im Stadtgebiet Oberursel und Steinbach durch. Am Geschwister-Scholl-Platz fanden die Beamten bei der Kontrolle eines 21-Jährigen am Montagnachmittag ein unerlaubtes Reizstoffspray. Dieses wurde sichergestellt und eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt. Wenig später führte eine durch Zivilbeamte durchgeführte Kontrolle von drei Männern in der Grünanlage an der Adenauerallee zur Sicherstellung von Betäubungsmitteln. Die 27, 28 und 31 Jahre alten Männer führten jeweils eine kleinere Menge Marihuana mit sich. Die Männer wurden zur Polizeidienststelle gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von dort entlassen. Am Dienstag erbrachten die Kontrollen ähnliche Ergebnisse. Ein 15-Jähriger, der am Skatepark im Zimmersmühlenweg in Stierstadt kontrolliert wurde, führte ebenso wie ein auf dem Bommersheimer Bahnhofsvorplatz kontrollierter 17-Jähriger Marihuana mit sich. Für beide Jugendlichen hatte dies eine Fahrt zur Polizeistation und eine Strafanzeige zur Folge. Sie wurden anschließend an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Einen weiteren Treffer landeten Beamte der Bereitschaftspolizei am Dienstagvormittag ebenfalls am Skatepark im Zimmersmühlenweg. Dort stellten sie in einer kleinen Holzhütte einen 15-Jährigen fest, der im Verdacht steht, kurz zuvor sowohl die Hütte als auch eine Sitzbank mit Sprühfarbe verunstaltet zu haben. Entsprechende Utensilien wurden als Beweismittel sichergestellt. Zudem fanden die Beamten auch bei ihm eine kleinere Menge Marihuana. Erstaunlicherweise handelte es sich bei dem jungen Mann um einen der vier erst am Sonntagabend nach Graffitisprühereien im Eschbachweg festgenommenen Jugendlichen. Derzeit ermittelt die Polizeistation, welche weiteren Taten ihm möglicherweise noch zugeordnet werden können.

6. Zwei Verletzte bei Auffahrunfall, Kronberg im Taunus, Hainstraße, 16.06.2020, gg. 15.30 Uhr

(pa)Am Dienstagnachmittag hatte in Kronberg ein Auffahrunfall zwei verletzte Personen und einen Sachschaden von etwa 8.500 Euro zur Folge. Ein BMW und ein Volkswagen befuhren in dieser Reihenfolge gegen 15.30 Uhr die Hainstraße in Fahrtrichtung Frankfurter Straße. Als die 47-jährige Fahrerin des BMW ihren X5 verkehrsbedingt zum Stehen bringen musste, bemerkte der 21 Jahre alte Fahrer des VW dies zu spät. Er fuhr mit seinem Golf auf das Heck des BMW. Dabei zogen sich dessen Fahrerin sowie 18-jährige Beifahrerin des VW-Fahrers leichte Verletzungen zu. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe kam die Freiwillige Feuerwehr zur Reinigung der Fahrbahn zum Einsatz.

