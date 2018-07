POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 06.07.2018 bis 08.07.2018

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Polizeistation Bad Homburg

Straftaten:

Zeugin beobachtet Einbrecher

Bad Homburg, Louisenstraße / Drogerie Müller Samstag, 07.07.2018, 02:11 Uhr

Im Laufe des frühen Samstagmorgens brachen vermutlich drei Täter in die Drogerie Müller ein. Aus der Drogerie wurden mehrere Spielekonsolen und Zubehör entwendet. Eine Zeugin konnte den Vorfall beobachten. Durch das rasche Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter, sodass die Beute zurückgelassen wurde. Es handelt sich bei den drei Tätern vermutlich um Jugendliche. Weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200 in Verbindung zu setzen.

Unbekannte entwenden E-Bike

Bad Homburg, Berliner Straße Samstag, den 07.07.2018, 00:30 Uhr bis 06:00 Uhr

Im Laufe der Nacht zu Samstag entwendeten Unbekannte ein Fahrrad von einem Fahrradständer in der Berliner Straße. Die Täter zerstörten das Schloss und nahmen das weiße E-Bike mit. Auffallend ist der neongelbe Sattel des Damenrads. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200 in Verbindung zu setzen.

Frau schlägt zu

Friedrichsdorf, Hugenottenstraße Samstag, den 07.07.2018, 01:00 Uhr

Die 19-jährige Geschädigte befand sich in Begleitung weiterer Personen auf dem Hugenottenmarkt. Sie geriet dort, vermutlich aufgrund eines Missverständnisses, mit einer anderen Frau aus Friedrichsdorf in Streit. Die 20-Jährige Friedrichsdorferin trat daraufhin die geschädigte Bad Homburgerin zunächst in den Bauch. Anschließend schlug sie ihr noch mit der Faust ins Gesicht. Als die Geschädigte das Gespräch mit der Täterin suchte, schlug sie ihr erneut mit der Faust ins Gesicht. Die Geschädigte wurde im Gesicht verletzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfälle:

Unfallflucht im Parkhaus

Friedrichsdorf, Wilhelmstraße / Parkhaus Taunus Carré Freitag, 05.07.2018, 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Der weiße Seat Leon eines Friedrichsdorfers wurde am Freitagnachmittag im Parkhaus des Taunus Carré beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte beim Ausparken die Frontstoßstange des Seat. Anschließend flüchtete der Fahrzeugführer ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. An dem Seat entstand ein Sachschaden von 500 EUR. Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200 in Verbindung zu setzen.

Auto fährt gegen Pfosten

Bad Homburg, Götzenmühlweg Freitag, 06.07.2018, 09:15 Uhr bis 10:15 Uhr

Im Lauf des Freitagmorgens fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf den Parkplatz eines Mehrfamilienhauses. Dabei fuhr er gegen den Absperrpfosten des Parkplatzes. Anschließend flüchtete der Fahrzeugführer ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. An dem Absperrpfosten entstand ein Sachschaden von ca. 100EUR. Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200 in Verbindung zu setzen.

Auto nimmt Motorrad die Vorfahrt

Bad Homburg, Saalburgstraße / Königsteiner Straße Freitag, 06.07.2018, 18:35 Uhr

Am Freitagabend fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Motorrad die Saalburgstraße in Richtung Dornholzhausen. In Höhe der Königsteiner Straße fuhr ein 22-Jähriger Bad Homburger mit seinem BMW von der Königsteiner Straße auf die Saalburgstraße obwohl das Motorrad vorfahrtsberechtigt war. Der Neu-Anspacher bremste stark und stützte mit seinem Motorrad. Glücklicherweise blieb der Motorradfahrer unverletzt. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 2000EUR. Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Oberursel

Polizeistation Königstein

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfallflucht

Glashütten, Im Buhles 4 Freitag, 06.06.2018, 07:15 - 15:30 Uhr

Ein ordnungsgemäß abgestellter, weißer KIA Ceed, wurde an der genannten Unfallstelle im genannten Zeitraum durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Vermutlich stieß dieses Fahrzeug beim Rangieren gegen die vordere Stoßstange und den Kühlergrill des KIA. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug liegen derzeit nicht vor. Diese nimmt die Polizeistation in Königstein unter der Telefonnummer 06174 - 92660 entgegen. Sachschaden: 1000 EUR

Polizeistation Usingen

Straftaten:

Sachbeschädigungen an Pkw

Usingen, Benedikt-Burtscher-Str. zw. Fr., den 06.07.2018, 20.00 Uhr u. Sa. den 07.07.2018, 18.30 Uhr

Unbekannte/r Täter zerkratzen einen silbernen Porsche, welche unter einem Carport abgestellt war. Der Schaden wird auf 3000.--EUR geschätzt Hinweise in dieser Sache bitte an die Polizeistation Usingen Tel. 06081/92080

Usingen Westerfelder Weg

zw. Fr., den 06.07.2018, 22.30 Uhr u. Sa. den 07.07.2018, 08.20 Uhr

Unbekannte/r Täter beschädigten den rechten Außenspiegel, eines blauen Fiats, welcher auf der Straße abgestellt war. Der Sachschaden wird auf ca. 300.--EUR geschätzt. Hinweise in dieser Sache bitte an die Polizeistation Usingen unter Tel. 06081/92080.

Brand eines Unterstandes für Pferde/Heuballen

So., den 08.07.2018, 00.07 Uhr Unterstand auf einer Weide an der K 740 zw. Usingen - Merzhausen und Schmitten - Hunoldstal

Um 00.07 Uhr ging eine Brandmitteilung bei hiesiger Polizeistation ein, dass an der K 740 zw. Merzhausen und Hunoldtsal ein Unterstand brennen würde. Vor Ort wurde festgestellt, dass auf einer Pferdekoppel ein Unterstand für Pferde /Strohballen brannten. In dem Unterstand brannten ca. 12 Rundballen und ca. 18-20 Buchenstämme mit einer Länge von 6 Metern. Pferde befanden sich nicht in dem Unterstand. Der gesamte Unterstand wurde hierbei zerstört. Der Gesamtschaden wird auf 26.000 EUR geschätzt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Bad Homburg durchgeführt. Hinweise in dieser Sache bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg, Tel. 06172/1200

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfall

Schmitten-Arnoldshain, Hegewiese Einmündung Am Lanzenboden Sa. den 07.07.2018 zw. 17.00 Uhr und 18.00 Uhr

Ein Lkw befuhr die Straße Am Lanzenboden in Richtung der Straße Hegewiese und bog an der Einmündung nach links in diese ab. Hierbei unterschätzte der Fahrzeugführer vermutlich die Größe und den Ausscherbereich seines Fahrzeuges und streife im Abbiegevorgang den dortigen Gartenzaun. On 01 entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Gartenzaun befand sich grüne Fremdlackanhaftungen und es entstand ein Schaden von geschätzt 1000.-- EUR. Hinweise in dieser Sache bitte an die Polizeistation Usingen unter der Tel. 06081/92080

