POL-HG: Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Einbrecher nutzen Urlaubszeit, Oberstedten, Zeisigweg, Dienstag, 03.07.2018, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 04.07.2018, 03:00 Uhr

(fs)Die Abwesenheit der Hausbewohner nutzen bislang unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag, 03.07.2018 auf Mittwoch, 04.07.2018 aus, indem sie in ein Haus im Zeisigweg eindrangen. Die Täter versuchten sich gewaltsam an mehreren Stellen des Hauses Zugang zu verschaffen, was ihnen letztlich gelang. Durch das gewaltsame Eindringen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Das Diebesgut kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0 zu melden.

2. Einbrecher scheitern, Oberhöchstadt, Limburger Straße, Dienstag, 03.07.2018, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 04.07.2018, 07:45 Uhr

(fs)Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Dienstag, 03.07.2018 auf Mittwoch, 04.07.2018 in die Räumlichkeiten einer Arztpraxis in der Limburger Straße in Oberhöchstadt einzudringen. Durch die mehrfachen gewaltsamen Versuche entstand ein Sachschaden an der Tür von ca. 400 Euro. Da es den Tätern nicht gelang, die Tür zu überwinden entfernten sie sich unbemerkt vom Tatort. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0 zu melden.

3. Hochwertige Fahrräder gestohlen, Oberursel, Robert-Kemper-Ring, Dienstag, 03.07.2018, 21:30 Uhr bis Mittwoch, 04.07.2018, 07:45 Uhr

(fs)Zwei hochwertige Fahrräder im Wert von ca. 7000 Euro wurden in der Nacht von Dienstag, 03.07.2018 auf Mittwoch, 04.07.2018 im Robert-Kemper-Ring in Oberursel entwendet. Ersten Ermittlungen zufolge verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu dem dortigen Fahrrad Port und machte sich an den Schlössern der Räder zu schaffen. Dem Unbekannten gelang es zwei Fahrräder zu entwenden und sich mit diesen unbemerkt vom Tatort zu entfernen. Die Polizei Oberursel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06171 / 6240 - 0 zu melden.

4. Täter lassen Diebesgut zurück, Kronberg, Bahnhofstraße, Dienstag, 03.07.2018, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 04.07.2018, 06:30 Uhr

(fs)Mit einem Stein sind bislang unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag, 03.07.2018 auf Mittwoch, 04.07.2018 in ein in der Bahnhofstraße in Kronberg abgestelltes Fahrzeug eingebrochen. Die Täter durchsuchten das Fahrzeug auf mögliche Beute und entwendeten einige Gegenstände aus dem Handschuhfach des Fahrzeuges. Diese konnte aber in einer nahgelegen Mülltonne aufgefunden werden. An dem blauen Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0 zu melden.

5. Trunkenheitsfahrt endet auf Polizeidienststelle, Wehrheim, Im Grund, Mittwoch, 04.07.2018, 21:50 Uhr

(fs)Ein Sachschaden von über Zehntausend Euro entstand am Abend des Mittwoches, dem 04.07.2018, in der Straße "Im Grund" in Wehrheim, als eine Seniorin mit ihrem Mercedes mutmaßlich in Folge von Alkoholgenusses von der Fahrbahn abkam und gegen einen dort geparkten Seat prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte Seat um etwa 5 Meter nach hinten verschoben. Die Unfallverursacherin fuhr trotz erheblicher Beschädigungen an ihrem Fahrzeug weiter und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Durch die Hilfe mehrerer Zeugen konnte diese aber ermittelt und für weitere Maßnahmen auf die Polizeidienstelle Usingen verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Ein bei der Frau durchgeführter Atemalkohol-Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,9 Promille.

