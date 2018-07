POL-HG: Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Mutiger Zeuge gesucht, Oberursel, Camp-King-Allee, Samstag, 30.06.2018, 01:40 Uhr

(fs)In den frühen Stunden des Samstages, dem 30.06.2018, attackierte ein 22-jähriger Mann einen 46-jährigen und verletze ihn dabei. Ersten Ermittlungen zufolge hielt sich der Täter mit weiteren Personen in der Camp-King-Allee in Oberursel auf. Der durch die Gruppe verursachte Lärm bewegte den Geschädigten dazu, sich auf die Straße zu begeben und die Gruppe um Ruhe zu bitten. Darauf reagierte der Täter äußerst aggressiv und griff den Geschädigten an. Ein bislang unbekannter Mann im Alter von ca. 20-25 Jahren eilte dem Opfer zur Hilfe und bewegte die Gruppe zur Flucht. Der unbekannte Zeuge sei ca. 2 m groß und von "gut gebauter Statur". Die Polizeistation Oberursel bittet diesen Zeugen und auch weitere Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06171 / 6240 - 0 zu melden.

2. Randalierer an Tankstelle festgenommen, Oberursel, Hohemarkstraße, Donnerstag, 05.07.2018, 22:30 Uhr

(fs)Ein 22-jähriger Mann hat am Donnerstagabend an einer Tankstelle in der Hohemarkstraße in Oberursel randaliert. Ersten Ermittlungen zufolge schlug der Mann gegen die Scheibe des Nachtschalters und pöbelte die Kassiererin, sowie auch weitere Kunden an. Ein 47-jähriger Mann versuchte den Täter zu beruhigen, woraufhin dieser ihn attackierte und leicht verletzte. Eine Streife versuchte ihn einer Personenkontrolle zu unterziehen. Dieser wiedersetze sich der Täter massiv und verletze dabei drei Beamten leicht. Der 22-jährige Täter wurde daraufhin Festgenommen und für weitere Maßnahmen zur Polizeistation Oberursel gebracht.

3. Gruppe Jugendlicher gerät aneinander, Kronberg, Katharinenstraße, Freitag, 06.07.2018, 00:50 Uhr

(fs)In der vergangenen Nacht gerieten zwei Gruppen junger Männer in Katharinenstraße, in der Nähe einer Veranstaltung, in Kronberg aneinander. Ersten Ermittlungen zufolge gab es zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen den 5 Geschädigten und einer weiteren Gruppe die dann in einer Schlägerei endete. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0 zu melden.

4. Falsche Handwerker, Bad Homburg, Massenheimer Weg, Donnerstag, 05.07.2018, 13:00 Uhr

(fs)Zwei bislang unbekannte Täter gaben sich gestern im Bereich "Massenheimer Weg" in Bad Homburg als Mitarbeiter der Stadt aus und versuchten sich so Zutritt zu den Wohnungen vermeintlicher Ofer zu verschaffen. Glücklicherweise fiel der Betrug auf, sodass eine Zeugin die Polizei alarmieren konnte. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb dennoch erfolglos. Die zwei bislang unbekannten männlichen Täter werden von Zeugen wie folgt beschrieben: Täter 1. älterer Mann, helle Hautfarbe, rundes Gesicht, Glatze. Täter 2. junger Mann "Azubi", dunkle lockige Haare. Beide sprechen akzentfreies Deutsch. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche und gibt folgende Hinweise, um nicht selbst Opfer eines Trickbetrügers zu werden:

- Geben Sie fremden Personen niemals Bargeld - Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in die Wohnung, egal unter welchem Vorwand - Fordern Sie von Amtspersonen, wie z.B. auch Polizisten, immer den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig (Aufdruck, Foto, Stempel manchmal auch Hologramm und erhabene Blindenschrift). Sorgen Sie dazu für gute Beleuchtung und benutzen Sie, wenn nötig, eine Sehhilfe. - Lassen Sie Handwerker und Ableser nur dann herein, wenn Sie diese selbst bestellt haben oder von der Hausverwaltung oder der Firma angekündigt worden sind. - Informieren Sie sofort die Polizei über den Notruf 110, wenn Sie den Verdacht haben, dass etwas nicht stimmen könnte - Bitte beherzigen Sie diese sehr gut gemeinten Ratschläge. Wir wollen sie schützen und ihnen nicht sagen müssen, dass Sie Opfer eines Trickbetrügers wurden und die Ermittlungen in diesen Fällen nicht selten ins Leere laufen. - Gerne können Sie weitere Informationen durch unsere polizeiliche Beratungsstelle, Telefon (06192) 2079-231, oder unter www.polizei-beratung.de erfahren

5. Einbruch in zwei Wohnungen, Wehrheim, In der Au, Donnerstag, 05.07.2018, 22:00 Uhr bis Freitag, 06.07.2018, 04:29 Uhr

(fs)In der Nacht von Donnerstag, 05.07.2018 auf Freitag, 06.07.2018 drangen bislang unbekannte Täter in gleich zwei Wohnungen in der Straße "In der Au" in Wehrheim ein. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter Zugang zu den Wohnungen als die Geschädigten schliefen. Dort entwendeten die Täter Wertsachen in Höhe von ca.250 Euro sowie den Autoschlüssel eines Geschädigten. Nachdem die Täter beide Wohnungen abgesucht hatten, machten sie sich an dem Auto zu schaffen, welches in der Nähe abgestellt war. Aus diesem wurde augenscheinlich nichts entwendet. Nach Vollendung der Tat entfernten sich die bislang unbekannten vom Tatort. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0 zu melden.

6. Scheiben mit Steinen beworfen, Kronberg, Le-Lavandou-Straße, Mittwoch, 04.07.2018, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 05.07.2018, 07:00 Uhr

(fs)Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Scheiben einer Schule in der Le-Lavandou-Straße in Kronberg beschädigt. Dabei warfen die Täter Steine gegen die Scheiben, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro entstand. Die Polizeistation Königstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06174 / 9266 - 0 zu melden.

7. Brennende Altpapiercontainer Köppern, Brückenweg, Donnerstag, 05.07.2018, 04:00 Uhr

(fs)Aus bislang unbekannter Ursache brannten am Morgen des Donnerstages gegen 04:00 Uhr drei Altpapiercontainer im Brückenweg in Köppern. Der Brand konnte umgehend durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizeistation Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0 zu melden.

8. Felgendiebe, Merzhausen, Weilstraße, Freitag, 06.07.2018, 01:00 Uhr

(fs)Gegen ein Uhr versuchten zwei bislang unbekannte Täter die Kompletträder eines in der Weilstraße in Merzhausen geparkten Audis zu entwenden. Ersten Ermittlungen zufolge hoben die beiden Täter das Fahrzeug mittels eigener Wagenheber hoch und begannen mit der Demontage der Räder, als sie von zwei Zeugen gesehen wurden. Daraufhin ließen die Beiden alles stehen und liegen und entfernten sich vom Tatort. Mithilfe eines Fluchtfahrzeuges, welches sie in der Nähe geparkt hatten, gelang ihnen die Flucht in Richtung Usingen. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Eine eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Werkzeuge der Täter konnten sichergestellt werden. Laut Zeugenaussagen sind die beiden Männer 180cm - 190cm groß. Ein etwas kräftiger gebauter Täter habe kurze Haare und trug gemusterte Shorts. Der zweite Täter sei von schlanker Statur und trug eine lange dunkle Hose sowie eine Mütze. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0 zu melden.

9. E-Bike gestohlen, Oberursel, Oberhöchstadter Straße, Mittwoch, 04.07.2018, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 05.07.2018, 07:15 Uhr

(fs)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind bislang unbekannte Täter in eine Tiefgarage in der Oberhöchstadter Straße in Oberursel eingedrungen. Dort entwendeten sie ein verschlossenes E-Bike der Marke I:SY im Wert von ca. 3000 Euro. Mit dem Diebesgut gelang den Tätern unbemerkt die Flucht. Die Polizeistation Oberursel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06171 / 6240 - 0 zu melden.

10. Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn, Usingen, Frankfurter Straße, Donnerstag, 05.07.2018, 17:40 Uhr

(fs)Eine 19- jährige Daimlerfahrerin, die die Frankfurter Straße in Richtung Wehrheim befuhr, verlor auf regennasser Fahrbahn kurz nach der Einmündung der L3270 in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden 37-jährigen BMW-Fahrer. Der 37-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelgenes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entsandt ein erheblicher Schaden, welcher sich auf ca. 8000 Euro beläuft.

11. Geparktes Fahrzeug beschädigt, Bad Homburg v. d. Höhe, Kisseleffstraße, Donnerstag, 05.07.2018, 10:20 Uhr bis 12:00 Uhr

(fs)Ein in einem Parkhaus in der Kisseleffstraße abgestellter silberner Skoda wurde am Donnerstag mutmaßlich beim Ausparken von einem bislang unbekannten Pkw beschädigt. Durch die deutlichen Beschädigungen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Eine bislang unbekannte Person wies die 69-jährige Fahrzeughalterin darauf hin, dass es sich beim Unfallfahrzeug um einen roten Skoda handeln könnte. Die Polizeistation Bad Homburg bittet diesen unbekannten Zeugen und auch weitere Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0 zu melden.

Aktueller Blitzerreport für den Hochtaunuskreis für die 28. Kalenderwoche

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Montag: Dorfweil, Brombacher Straße Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

