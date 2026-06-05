Bundespolizeiinspektion Flensburg
BPOL-FL: Schafe im Gleis verursachen Polizeieinsatz
Harrislee (ots)
Gestern Morgen wurde die Leitstelle der Bundespolizei über 7-8 Schafe in den Gleisen an der Bahnstrecke Flensburg nach Padborg informiert. Es wurde ein Langsamfahrbefehl für die Züge angeordnet und eine Streife entsandt.
Im Bereich Industrieweg in Harrislee konnten die Bundespolizisten auch vier Schafe in den Gleisen feststellen. Es gelang den Beamten die Tiere aus dem Gefahrenbereich zu treiben.
Der verantwortliche Tierhafter wurde informiert und erschien vor Ort. Offensichtlich war ein Mangel am elektrischen Draht die Ursache für den Ausbruch der Tiere. Der 38-jährige Tierhalter reparierte den Zaun sofort.
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