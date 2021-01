Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Bredstedt - Vermisster Jugendlicher im Bahnhof Niebüll festgestellt; wenige Einsätze zum Jahreswechsel für die Bundespolizei

Husum / Niebüll / Bredstedt (ots)

Am Neujahrsmorgen gegen 03:45 Uhr kontrollierten Bundespolizisten zwei Jugendliche im Bahnhof Niebüll. Wie die Beamten ermitteln konnten, war ein 15-jähriger Pole seit dem 31.12. zur Fahndung/Ingewahrsamnahme ausgeschrieben. Er wurde wieder zurück in die Obhut seiner Jugendeinrichtung gebracht. Seine 14-jährige Begleiterin wurde auf Grund der Uhrzeit und ihres Alters ebenfalls in Gewahrsam genommen und ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Ansonsten verlief der Jahreswechsel für die Bundespolizei in Bredstedt ruhig. Lediglich Einsätze zur Aufnahme von mehreren Anzeigen wegen Erschleichens von Leistungen im Bahnhof Husum, ein verlorener Sturzhelm, Sachbeschädigungen wie Farbschmierereien in den Bahnhöfen Bredstedt und Lunden oder die nicht Registrierung im Onlineportal nach erfolgter Rückreise aus einem Corona Riesikogebiet (hier wurden die zuständigen Gesundheitsämter in Kenntnis gesetzt) durch mehrere Fahrzeuginsassen in Süderlügum beschäftigten die Beamten.

