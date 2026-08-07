Polizei Dortmund

POL-DO: Kupferdiebe machen sich an Ladesäulen für E-Autos zu schaffen - Polizei nimmt zwei Männer fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0645

In der Nacht zu Freitag (7. August) versuchten Kupferdiebe, die Kabel aus E-Auto-Ladesäulen in Dortmund-Oespel zu klauen. Die Polizei nahm zwei Personen fest.

Nach aktuellem Ermittlungsstand lösten die Alarme der Ladesäulen, die auf einem Parkplatz eines Baumarktes stehen, kurz vor 1 Uhr aus. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verständigte unmittelbar die Polizei. Als die Beamten nur wenige Minuten später auf dem Parkplatz an der Borussiastraße ankamen, stellten sie einen Fiat-Transporter fest. Die Insassen des Fahrzeugs bogen mit dem Fahrzeug vom Parkplatz auf die Borussiastraße ab.

Die Polizisten konnten den Transporter wenige hundert Meter später anhalten. Im Fahrzeug befanden sich neben zwei jungen Männern aus Gelsenkirchen noch mehrere Meter dickes Kupferkabel der Ladesäulen.

Die Beamten nahmen die zwei Männer (24 und 21 Jahre alt) vorläufig fest und brachten sie zur Polizeiwache. Das Auto samt Inhalt beschlagnahmten die Polizisten.

Da die besonderen Haftgründe gegen die Männer nicht vorlagen, wurden sie nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen von der Polizeiwache entlassen.

Sie erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

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