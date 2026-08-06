Polizei Dortmund

POL-DO: Nachtrag zur Pressemeldung: Polizei rettet Seniorin in letzter Minute aus der Lippe bei Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0643

Wie in der Pressemeldung N. 0642 berichtet retteten Beamte der Polizeiwache Lünen eine 87-Jährige aus der Lippe.

Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6328497

Da noch unklar ist, wie die Dame in das Wasser geriet, sucht die Polizei Dortmund Zeugen.

Eine Passantin gab an, dass sie am Abend des 05. August gegen 19:50 Uhr von einer Gruppe dunkelhäutiger Frauen in gebrochenem Deutsch angesprochen wurde und auf die Person im Wasser hinwiesen.

Eine Frau aus der Gruppe kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 30 Jahre alt - stark untersetzt - afrikanischer Phänotyp - Dreadlocks

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu der Gruppe von Frauen machen können wenden sich bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Tel.: 0231 / 132 - 7441.

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