LPI-SHL: Ergäzungsmeldung zu "Großbrand auf Betriebsgelände"
Meiningen (ots)
Nach dem Brand auf einem Betriebsgelände in der Dolmarstraße in Meiningen am 28.07.2026 fanden letzte Woche die Brandortuntersuchungen statt. Die Spezialisten der Kriminalpolizei Suhl konnten eine technische Brandursache ausschließen. Derzeit wird wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen fünf Personen im Alter zwischen 12 und 18 Jahren ermittelt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.
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