Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall auf der Hohensyburgstraße: Auto kollidiert mit Baum - Fahrer steht möglicherweise unter Alkoholeinfluss

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0570

Am Dienstagabend (04. August 2026) kam es gegen 17:53 Uhr auf der Hohensyburgstraße zu einem schweren Alleinunfall. Ein Mann wurde dabei leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 35-jähriger Mann aus Hagen mit seinem Auto die Ruhrwaldstraße in Richtung Süden. Beim Linksabbiegen in die Hohensyburgstraße fiel das Fahrzeug bereits durch stark überhöhte Geschwindigkeit auf. Im weiteren Verlauf befuhr der Wagen streckenweise den Fahrstreifen des Gegenverkehrs, sodass andere Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

In Höhe der Gaststätte "Road Stop" bog der Pkw nach links ab und passierte die dortige Ampel mutmaßlich bei Rotlicht. Auf der Hohensyburgstraße verlor der Fahrer schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Begrenzungspfosten und prallte schließlich frontal gegen einen Baum.

Ersthelfer reagierten umgehend, bargen den Mann aus dem stark beschädigten Wrack und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der 35-Jährige wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Einsatzkräfte eine weiße Substanz (mutmaßlich Cracksteine) und stellten diese sicher. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Im Krankenhaus wurde dem Hagener eine Blutprobe entnommen.

Die Polizeibeamten beschlagnahmten den Führerschein sowie das Mobiltelefon des Fahrers. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde auch das Unfallauto für ein Gutachten sichergestellt.

Den 35-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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