Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei rettet Seniorin in letzter Minute aus der Lippe bei Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0642

"Das war knapp", hieß es am Mittwochabend (05. August). Passanten meldeten eine leblose Person in Lippe zwischen den Brücken "Lange Straße" und "Salfordbrücke.

Gegen 19:50 Uhr erhielten zwei Streifenteams der Polizeiwache Lünen den Einsatz, dass eine Person im Bereich der Merschstraße im Wasser treiben würde. Schnell konnten die Einsatzkräfte die 87-jährige Lünerin entdecken, jedoch machte die Böschung den Weg zum Wasser schwierig.

An der Unterführung der Salfordbrücke gelang es zwei Polizeibeamten die Dame in letzter Minute aus dem Wasser zu retten. Die zeitgleich eintreffenden Rettungskräfte übernahmen unverzüglich die Reanimation bis zur Stabilisierung des Kreislaufes und brachten sie anschließend zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Ein Polizeibeamter wurde bei der Rettung leicht verletzt und musste ebenfalls im Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Zurzeit befindet sich die Lünerin noch in stationärer Behandlung, da Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden kann. Wie sie in die Lippe geraten ist konnte noch nicht geklärt werden.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen musste die "Graf-Adolf-Str" in Höhe der Salfordbrücke zwischen 19:55 Uhr und 20:45 Uhr gesperrt werden, um die Durchführung der Rettungsmaßnahmen zu gewährleisten und Schaulustige vom Einsatzgeschehen abzuhalten.

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