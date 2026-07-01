Polizei Dortmund

POL-DO: Sicher durch den Sommer - Polizei berät auf dem Lüner Wochenmarkt zum Schutz vor Fahrraddiebstahl

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0529

Vor allem in den Sommermonaten kann es vermehrt zu Fahrraddiebstählen kommen. Die Täter haben es dabei insbesondere auf hochwertige Fahrräder und E-Bikes abgesehen.

Die Polizei sensibilisiert daher die Bürgerinnen und Bürger für dieses wichtige Thema und gibt Hinweise zum Schutz des eigenen Fahrrads.

Am Freitag (03.05.2026) haben Interessierte auf dem Lüner Wochenmarkt die Möglichkeit, sich bei der Polizei und dem ADFC Lünen über Präventionstipps gegen Fahrraddiebstahl zu informieren. Vor Ort stehen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner des ADFC Lünen, der Polizei aus den Bereichen Kriminalprävention und Opferschutz sowie Fachberaterinnen und Fachberater für Sicherheitstechnik für Fragen zur Verfügung.

Der Informationsstand befindet sich in der Zeit von 9 Uhr bis 14 Uhr, an der Goldstraße/Ecke Lange Straße auf dem Wochenmarkt in Lünen.

So schützen Sie Ihr Fahrrad:

- Nutzen Sie hochwertige Bügel-, Falt- oder Kettenschlösser. - Schließen Sie Ihr Fahrrad immer an einem festen Gegenstand, beispielsweise einem Fahrradständer oder einem Laternenmast an und zwar nicht nur das Vorderrad, sondern möglichst den Rahmen. - Stellen Sie Ihr Fahrrad möglichst an gut einsehbaren und belebten Orten ab. - Sichern Sie Ihr Fahrrad auch in Kellern, Garagen oder Fahrradabstellräumen zusätzlich mit einem Schloss. - Notieren Sie die Rahmennummer und fertigen Sie ein Foto Ihres Fahrrads an. - Bei hochwertigen Fahrrädern und E-Bikes kann ein GPS-Tracker zusätzlichen Schutz bieten. - Nehmen Sie bei E-Bikes, wenn möglich, den Akku oder andere leicht abnehmbare Zubehörteile mit.

Sollte Ihr Fahrrad dennoch gestohlen werden, erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei. Halten Sie dabei möglichst genaue Angaben zum Fahrrad, insbesondere auch die Rahmennummer, bereit.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen zudem, verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die sich auffällig an abgestellten Fahrrädern zu schaffen machen, über den Notruf 110 zu melden.

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