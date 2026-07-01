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Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Pkw in Lünen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0533

Am Dienstag, 23. Juni 2026, ereignete sich um 19:30 Uhr, auf der Sedanstraße in Lünen ein Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem Autofahrer. Einer der Beteiligten flüchtete, weshalb die Polizei nun Zeugen sucht.

Ein 9-Jähriger aus Lünen befuhr mit einem E-Scooter den Fahrradweg der Sedanstraße in Richtung Norden. In Höhe des dortigen Spielplatzes touchierte ein Pkw den E-Scooter-Fahrer. Durch die Kollision stürzte der 9-Jährige und verletzte sich leicht.

Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den Jungen aus Lünen vor Ort.

Der Autofahrer flüchtete anschließend in Richtung Innenstadt. Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem Fahrzeug um ein größeres Modell gehandelt hat - vermutlich um einen Bulli.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrer machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache Lünen unter der Telefonnummer 0231/132-3121 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Carina Dupont
Telefon: 0231/132-1037
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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