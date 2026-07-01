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Polizei Dortmund

POL-DO: Tötungsdelikt in Brilon - Mordkommission der Polizei Dortmund ermittelt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0532

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Polizei Dortmund

In der Nacht zu Mittwoch (1. Juli) kam es zu einem Tötungsdelikt in Brilon im Hochsauerlandlandkreis. Eine leblose Person wurde gegen 4 Uhr auf der Esshoffer Straße gemeldet.

Für die weiteren Ermittlungen hat die Polizei Dortmund eine Mordkommission eingesetzt.

Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

Hinweis für Medienvertreter: Presseauskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Arnsberg. Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte an Staatsanwältin Berg unter der Rufnummer 02931-804-893.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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