POL-DO: Tötungsdelikt in Brilon - Mordkommission der Polizei Dortmund ermittelt
Dortmund (ots)
Lfd. Nr.: 0532
Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Polizei Dortmund
In der Nacht zu Mittwoch (1. Juli) kam es zu einem Tötungsdelikt in Brilon im Hochsauerlandlandkreis. Eine leblose Person wurde gegen 4 Uhr auf der Esshoffer Straße gemeldet.
Für die weiteren Ermittlungen hat die Polizei Dortmund eine Mordkommission eingesetzt.
Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.
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Polizei Dortmund
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