Polizei Dortmund

POL-DO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A2 bei Hamm: Mehrere Personen verletzt, ein Mann verstorben

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0526

Am frühen Montagmorgen (29. Juni 2026) kam es auf der A2 in Richtung Oberhausen zwischen den Anschlussstellen Hamm-Uentrop und Hamm zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Dabei kam ein Mann ums Leben, alle weiteren Mitfahrer aus beiden Fahrzeugen wurden teilweise schwer verletzt.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge kam es gegen 3:50 Uhr auf der mittleren Spur zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kleinbus und einem Auto. Durch den Zusammenstoß kamen beide Fahrzeuge nach rechts von der Fahrbahn ab.

In dem Kleinbus mit polnischer Zulassung befanden sich fünf Personen. Ein Mann wurde tödlich verletzt, ein weiterer Mitfahrer aus dem Kleinbus schwebt aktuell in Lebensgefahr.

In dem Pkw (ebenfalls aus Polen) befanden sich drei Personen. Alle weiteren Insassen der Fahrzeuge sind mindestens leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Insgesamt wurde eine Person tödlich verletzt, eine schwebt in Lebensgefahr und sechs weitere Personen sind mindestens leicht verletzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der Verkehr wird auf einer Spur am Unfallort vorbeigeführt.

Zur Unfallaufnahme ist ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei Dortmund eingesetzt. Die Unfallaufnahme kann noch bis in die Mittagszeit andauern.

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