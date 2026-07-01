Polizei Dortmund

POL-DO: Einbruch in Freibad-Kiosk am Schwimmweg - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0530

In der Nacht von Freitag (26. Juni) auf Samstag (27. Juni) ist es am Schwimmweg in Dortmund zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher im Zeitraum zwischen Freitagabend, 22:00 Uhr, und Samstagmorgen, 06:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Kiosk auf dem Gelände des dortigen Freibades.

Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Täter einen niedrigen Bargeldbetrag. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: - Haben Sie in der besagten Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Freibades am Schwimmweg beobachtet? - Können Sie Angaben zu potenziellen Tätern oder deren Fluchtrichtung machen?

Hinweise nimmt die Kriminalwache Dortmund unter der Telefonnummer 0231 132-7441 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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