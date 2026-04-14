PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Raub auf eine 81-Jährige in einem Seniorenheim in Lücklemberg: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0309

Am Samstagmittag (11. April) raubten zwei Täter eine 81-Jährige in einem Seniorenheim in Dortmund Lücklemberg aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 11:20 Uhr betraten die beiden Täter das Seniorenheim auf der Kirchhörder Straße. Sie klingelten dann an dem Zimmer der 81-Jährigen. Die Seniorin öffnete die Tür nur einen Spalt breit, jedoch schubsten die beiden Täter sie einfach zurück. Die beiden Männer rissen der Frau Schmuck und eine Uhr von den Handgelenken, insgesamt im mittleren fünfstelligen Wert. Die Seniorin wurde dabei leicht verletzt. Die Männer flüchteten dann unmittelbar aus dem Seniorenheim in unbekannte Richtung.

Die Beiden werden wie folgt beschrieben: Die Täter sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt und zwischen 175-180 cm groß sein. Sie sollen einen südosteuropäischen Phänotypus haben. Der kräftiger gebaute Täter soll ein blaues Hemd und eine schwarze Hose getragen haben. Der schlankere Täter trug eine schwarze Jacke und eine graue Jogginghose. Beide hatten gepflegte Bärte.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der 0231/132-7441.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 14.04.2026 – 13:10

    POL-DO: Polizei warnt vor kriminellen Anrufern - Bargeld an Betrüger übergeben

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0311 Kriminelle haben am Montag (13. April) eine 87-jährige Dortmunderin dazu gebracht, Bargeld an einen ihr unbekannten Mann zu ergeben. Sie haben die Frau glauben lassen, dass ihr Sohn einen schweren Verkehrsunfall hatte und nun eine hohe Summe Bargeld benötigt werde, um zu verhindern, dass er ins Gefängnis muss. Das Telefonat führten ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 09:20

    POL-DO: Liebesbekundung an die Polizei: Strafanzeigen statt Kunstpreis

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0310 Fünf junge Männer begaben sich am Montagabend (13.04.) in Dortmund-Hombruch auf die Mission, einen Stromkasten zu verzieren. Statt eines Kunstpreises vergab die Polizei Strafanzeigen. Gegen 23:40 Uhr begab sich ein Quintett in einem Dacia nach Hombruch. Ziel der Reise: Ein Stromkasten an der Ecke Zillestraße / Harkortstraße. Offenbar ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 11:37

    POL-DO: "Jackpot" - Halteverbotszone führt zu 9 Strafanzeigen/Ordnungswidrigkeiten

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0307 Am Freitagnachmittag, dem 10. April, wurde ein Fahrzeugführer gegen 16:00 Uhr trauriger Tagesrekordhalter. Im Bissenkamp in Dortmund parkte der Fahrzeugführer, ein 32-jähriger Dortmunder, im absoluten Halteverbot und löste zahlreiche Maßnahmen aus. Unsere aufmerksamen Kollegen hatten scheinbar den richtigen Riecher. Als sie an das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren