Polizei Dortmund

POL-DO: Raub auf eine 81-Jährige in einem Seniorenheim in Lücklemberg: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0309

Am Samstagmittag (11. April) raubten zwei Täter eine 81-Jährige in einem Seniorenheim in Dortmund Lücklemberg aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 11:20 Uhr betraten die beiden Täter das Seniorenheim auf der Kirchhörder Straße. Sie klingelten dann an dem Zimmer der 81-Jährigen. Die Seniorin öffnete die Tür nur einen Spalt breit, jedoch schubsten die beiden Täter sie einfach zurück. Die beiden Männer rissen der Frau Schmuck und eine Uhr von den Handgelenken, insgesamt im mittleren fünfstelligen Wert. Die Seniorin wurde dabei leicht verletzt. Die Männer flüchteten dann unmittelbar aus dem Seniorenheim in unbekannte Richtung.

Die Beiden werden wie folgt beschrieben: Die Täter sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt und zwischen 175-180 cm groß sein. Sie sollen einen südosteuropäischen Phänotypus haben. Der kräftiger gebaute Täter soll ein blaues Hemd und eine schwarze Hose getragen haben. Der schlankere Täter trug eine schwarze Jacke und eine graue Jogginghose. Beide hatten gepflegte Bärte.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der 0231/132-7441.

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