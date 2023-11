Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Brand im Mehrfamilienhaus in nördlicher Innenstadt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1114

In der Nacht zu Dienstag (21. November) rückten gegen 2:20 Uhr Einsatzkräfte zu einem Brand in der Westhoffstraße in Dortmund raus. Die Polizei sucht nun Hinweisgeber.

Beim Eintreffen bemerkten die Polizeibeamten eine starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus. Ersten Ermittlungen zufolge hatten Kinderwagen im Keller des Hauses gebrannt. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Rettungskräfte versorgten die Bewohner vor dem Mehrfamilienhaus medizinisch. Drei Personen wurden zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftungen dauern an.

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen. Wenn Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der Tat geben können, dann melden Sie sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter der Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell