Polizei Dortmund

POL-DO: Coffee with a Cop- Einladung zum Kaffee mit der Polizei Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1110

Das Polizeipräsidium Dortmund lädt Sie diesen Freitag (24. November) zwischen 10 und 16 Uhr auf der Südseite des Hansaplatzes zu Gesprächen und einem Kaffee ein.

Das NRW-Innenministerium hat das Format "Coffee with a Cop" (Kaffee mit einer Polizistin/ einem Polizisten) landesweit eingeführt. In einer entspannten Atmosphäre können Bürgerinnen und Bürger mit Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch kommen. An einem Oldtimer-Truck gibt es Kaffee, Kakao, Tee oder für die Kleinen einen Milchschaum - selbstverständlich laden wir Sie ein.

Am kommenden Freitag warten zwischen 10 und 16 Uhr unsere Kolleginnen und Kollegen der Öffentlichkeitsarbeit, der Kriminalprävention, des Bezirksdienstes, der Personalwerbung sowie die Jugendkontaktbeamtinnen und -beamten auf der Südseite des Hansaplatzes auf Sie. Zudem haben Sie die Möglichkeit, unseren Innenminister Herrn Reul zwischen 13 und 14 Uhr persönlich zu treffen und auch ihm Fragen zu stellen.

Wir sind für all Ihre Themen ansprechbar! Wir freuen uns auf Sie!

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell