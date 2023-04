Polizei Dortmund

POL-DO: E-Bike-Festival in Dortmund: Polizei mit Helmtestsimulator vor Ort

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0382

Von Freitag bis Sonntag (21.-23. April 2023) findet zum 6. Mal das E-Bike-Festival in Dortmund statt. Unter dem Motto "DEW21 E-BIKE Festival Dortmund presented by SHIMANO" nehmen mehr als 150 Aussteller in der Innenstadt rund um die Reinoldikirche teil - so auch die Polizei Dortmund. Der Fokus liegt in diesem Jahr auf den Themen Testen, Service und Information.

Die Verkehrssicherheitsberatung der Polizei Dortmund wird mit ihrem Stand an der Kleppingstraße, Ecke Ostenhellweg, über die sichere Nutzung von Pedelecs und E-Bikes informieren. "Noch immer verunglücken zu viele Pedelec-Fahrende, insbesondere Seniorinnen und Senioren unterschätzen häufig die Geschwindigkeit der Zweiräder", so Polizeipräsident Gregor Lange, "Im Rahmen des Festivals können Interessierte mit unseren Verkehrsexperten ins Gespräch kommen, um sich über das richtige Verhalten im Straßenverkehr aufklären zu lassen."

Die Polizei setzt genau hier an: Am Stand 331 wird die Polizei einen Helmtestsimulator aufbauen. Hiermit können die Besucherinnen und Besucher sehen und ausprobieren, wie wichtig ein Fahrradhelm im Straßenverkehr ist und vor allem warum er vor schweren Verletzungen schützt. Im Rahmen der Gespräche wird zudem auf typische Gefahrensituationen hingewiesen und zu entsprechendem Verhalten beraten.

Auch für die kleinen Besucher hält die Polizei Dortmund etwas bereit: "Wir haben uns unterschiedliche Rätsel zum Thema Verkehr überlegt, bei dem die Kinder tolle Preise gewinnen können", so Ralf Ziegler, Leiter der Direktion Verkehr der Polizei Dortmund.

Das Festival beginnt Freitag um 14 Uhr und endet um 19 Uhr. Samstag und Sonntag sind die Öffnungszeiten jeweils von 10 Uhr bis 19 bzw. 17 Uhr. Unsere Verkehrsexperten freuen sich auf interessante Gespräche mit Ihnen!

Mehr zum Thema Verkehrssicherheit finden Sie auf unserer Internetseite: https://dortmund.polizei.nrw/verkehr-in-dortmund-und-luenen

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell