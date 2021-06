Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahme nach Tötungsdelikt in der nördlichen Innenstadt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0573

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Dortmund:

Am 22.05.2021 wurde der Leichnam einer 41-jährigen Dortmunderin in ihrer Wohnung in der Fliederstraße in Dortmund aufgefunden.

Der Verdacht eines Tötungsdelikts hat sich im Rahmen der Obduktion am 23.05.2021 bestätigt. Am 28.05.2021 wurde der 52-jährige Lebensgefährte der Geschädigten vorläufig festgenommen. Gegen diesen wurde am 29.05.2021 durch das Amtsgericht Dortmund auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags erlassen. Der Beschuldigte befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern noch an.

Zuständige Staatsanwältin ist Alina Hildesheim (0231-926-26123).

