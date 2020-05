Polizei Dortmund

POL-DO: Motorradfahrer bei Unfall in Lünen schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0458 Ein Lüner Motorradfahrer ist am Samstag bei einem Alleinunfall schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 19-jährige Lüner am Samstag (2.5.) gegen 20.45 Uhr auf der Waltroper Straße in Richtung Süden. In Höhe der Friedhofstraße verlor er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte einige Meter vor der dortigen Verkehrsinsel auf den Boden.

Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Gunnar Wortmann

Telefon: 0231/132-1028

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell