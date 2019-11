POL-DO: Polizei sucht mit Lichtbildern nach mutmaßlicher Betrügerin

Polizei Dortmund

Mit Lichtbildern sucht die Polizei Dortmund nach einer mutmaßlichen Betrügerin. Sie wird verdächtigt, mit einer gestohlenen Kreditkarte Bargeld abgehoben zu haben.

Die Kreditkarte wurde einer 66-jährigen Dortmunderin bei einem Taschendiebstahl am 18. Juli in einem Supermarkt in Dortmund-Hombruch mitsamt ihrer Geldbörse gestohlen. Noch am selben Tag versuchte eine unbekannte Frau mehrfach an verschiedenen Geldautomaten, damit Bargeld zu erlangen. Dies gelang nur einmal und erbrachte eine Tatbeute in niedriger dreistelliger Höhe.

Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei nun nach der unbekannten Frau. Können Sie Angaben zu ihrer Identität und/oder ihrem Aufenthaltsort machen? Dann melden Sie sich bitte unter Tel. 0231/132-7441.

