POL-DO: Neues Lichtbild: Polizei bittet weiter um Hinweise zu unbekannter toter Frau

Wie bereits mit der Pressemitteilung Nr. 1536 berichtet, bittet die Polizei Dortmund um Hinweise, um eine verstorbene junge Frau zu identifizieren. Im Rahmen der Ermittlungen hat die Polizei nun ein weiteres Foto erhalten.

Zeugenhinweise führten die Beamten zu einer Hilfsorganisation für Obdachlose in der nördlichen Dortmunder Innenstadt, an die sich die Frau offenbar - in Begleitung von zwei weiteren obdachlosen Männern - gewendet hatte. Dort wurde auch das Foto aufgenommen. Ob die Personalien, die sie dort angab - "Etoile bzw. Stella Diamant" -, wirklich stimmen, ist nicht bekannt.

Die Polizei erhofft sich durch die Veröffentlichung des zweiten Fotos und durch die bekannt gewordenen neuen Details weitere Hinweise. Diese bitte weiter an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441 richten.

