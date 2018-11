POL-DO: Frauenleiche entdeckt - Polizei bittet um Hinweise

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1536

Die Polizei Dortmund bittet zur Identifizierung einer verstorbenen jungen Frau um Hinweise. Die Leiche der Unbekannten ist am Samstag (10. November) in einem leerstehenden Haus in Dortmund-Aplerbeck gefunden worden. Die Ermittlungen haben ergeben, dass die Frau eines natürlichen Todes gestorben ist.

Von der Verstorbenen ist bislang lediglich bekannt, dass sie englisch gesprochen habe und "Stella" genannt wurde. Sie war vermutlich 25 bis 30 Jahre alt, 170 cm groß und von schlanker Statur(50 kg).

Die Frau trug zuletzt dunkle Jeans und ein graues T-Shirt mit Motiv. Bei sich hatte sie zudem eine dunkelbraune Winterjacke der Marke Wellensteyn sowie eine Tasche, in der sich Designerkleidung befand.

Wer Angaben zur Verstorbenen machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei zu melden: 0231/132 7441.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Telefon: 0231/132-1020 bis -1029

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell