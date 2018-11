POL-DO: Mutmaßlicher Betrüger gesucht - Polizei fahndet mit Lichtbildern!

1 weiterer Medieninhalt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1535

Die Dortmunder Polizei sucht aktuell mit Lichtbildern nach einem Mann. Dieser soll versucht haben, am 20. Juni 2018 in einer Dortmunder Bankfiliale mit einem gefälschten Ausweis Geld von einem fremden Konto abzuheben. Der Versuch scheiterte, da der dortigen Mitarbeiterin die Fälschung auffiel. Die Originaldokumente hatte ein 43-jähriger Kölner rund sechs Monate vor der Tat in Köln verloren.

Zeugen, die Hinweise zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte bei der Kriminalwache in Dortmund unter 0231-132-7441.

