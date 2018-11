POL-DO: Frau tritt Angreifer und flüchtet

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1538

Eine junge Dortmunderin (26) hat sich am Dienstagabend (13. November, gegen 23 Uhr) gegen einen unbekannten Angreifer zur Wehr gesetzt und ist geflüchtet.

Den Vorfall auf dem Grünen Weg in Dortmund zeigte sie am Donnerstag bei der Polizei an.

Während eines Spaziergangs habe sie der Unbekannte angesprochen, an den Unterarmen festgehalten und bedrängt. Als die Frau sich losriss, schlug der Mann sie und versuchte sie erneut festzuhalten. Die 26-Jährige trat den Mann und rannte davon.

Sie beschreibt den Mann wie folgt: mindestens 1,85 Meter groß, ca. 25 bis 30 Jahre alt, schlanke, sportliche Figur, dunkles Haar, Kurzhaarschnitt an den Seiten, dunkle Bekleidung. Der Mann sprach gebrochen deutsch.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei zu melden: Tel. 0231/1327441.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Björn Korte

Telefon: 0231-132 1020-1029

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell