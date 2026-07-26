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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260726 - 0946 Frankfurt - Höchst: 25-Jähriger wird bei Alleinunfall mit E-Scooter schwerverletzt

Frankfurt (ots)

(ha) In der Nacht von Samstag (25. Juli 2026) auf Sonntag (26. Juli 2026) verunfallte ein junger Mann gegen 02:40 Uhr mit seinem E-Scooter im Bereich der Palleskestraße.

Nach aktuellen Erkenntnissen soll er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und nach rechts von er Fahrbahn abgekommen sein, dabei stieß er gegen ein Verkehrsschild.

Der Fahrer wurde schwerverletzt und im weiteren Verlauf durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es bestehen Hinweise, dass er vor der Tat Alkohol konsumiert haben soll.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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