Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260726 - 0946 Frankfurt - Höchst: 25-Jähriger wird bei Alleinunfall mit E-Scooter schwerverletzt
Frankfurt (ots)
(ha) In der Nacht von Samstag (25. Juli 2026) auf Sonntag (26. Juli 2026) verunfallte ein junger Mann gegen 02:40 Uhr mit seinem E-Scooter im Bereich der Palleskestraße.
Nach aktuellen Erkenntnissen soll er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und nach rechts von er Fahrbahn abgekommen sein, dabei stieß er gegen ein Verkehrsschild.
Der Fahrer wurde schwerverletzt und im weiteren Verlauf durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es bestehen Hinweise, dass er vor der Tat Alkohol konsumiert haben soll.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
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