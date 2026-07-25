Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260725 - 0943 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Raub in der Taunusanlage - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(ha) Drei bislang unbekannte Tatverdächtige raubten am gestrigen Freitagmorgen einen 40-jährigen Mann aus, die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Der Geschädigte meldete den Vorfall bei der Polizei wie folgt: Er sei gegen 07:25 Uhr in der Taunusanlage von zwei Männern und einer Frau attackiert worden. Während einer ihm Reizgas ins Gesicht sprühte und ihn geschlagen haben soll, habe ein anderer sich sein Smartphone und seine Geldbörse genommen.

Der Geschädigte hatte eine Platzwunde am Kopf und klagte über Atemwegsreizungen, weshalb er in einem umliegenden Krankenhaus versorgt wurde.

Zeugen, die sachdienliche Informationen bezüglich des Vorfalls bzw. der Tatverdächtigen haben werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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