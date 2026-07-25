Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260725 - 0945 Frankfurt - Nordend: Bezugnahme zu 0944 - Fahndungsrücknahme

Frankfurt (ots)

(ha) Die Fahndung nach der kürzlich vermisst gemeldeten Joyce Anne B. wird hiermit zurückgenommen, sie konnte angetroffen werden.

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