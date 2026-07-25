Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260725 - 0942 Frankfurt - Bahnhofsviertel: : Polizei nimmt Räuber fest

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamte nahmen am gestrigen Freitagmorgen (24.Julin 2026) zwei Räuber im Bahnhofsviertel fest.

Die beiden 25- und 26-jährigen Tatverdächtigen sollen kurz zuvor, gegen 06:20 Uhr, einen 22-Jährigen in der Taunusstraße beraubt haben. Sie hätten ihn geschubst und geschlagen und dabei seine Kreditkarte entwendet.

Mit Hilfe der Videoschutzanlage gelang es der Frankfurter Polizei die Tatverdächtigen kurze Zeit später im Zuge der Fahndung festzunehmen, sie wurden zwecks Vorführung bei einem Haftrichter in das zentrale Polizeigewahrsam gebracht.

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