Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260725 - 0944 Frankfurt - Nordend: Vermisstenmeldung
Frankfurt (ots)
(ha) Seit Freitag, 24. Juli 2026, 09:40 Uhr, wird die 70-jährige Joyce Anne B. aus der Richard-Wagner-Straße in Frankfurt am Main / Nordend-West vermisst.
Frau B. ist dement und auf medizinische Hilfe angewiesen.
Sie kann wie folgt beschrieben werden:
ca. 150 cm groß, kurze schwarz gefärbte Haare, leicht korpulent, getragene Kleidung unbekannt
Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier in Frankfurt am Main unter 069/75510300 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
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