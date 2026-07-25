Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260725 - 0944 Frankfurt - Nordend: Vermisstenmeldung

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Frankfurt (ots)

(ha) Seit Freitag, 24. Juli 2026, 09:40 Uhr, wird die 70-jährige Joyce Anne B. aus der Richard-Wagner-Straße in Frankfurt am Main / Nordend-West vermisst.

Frau B. ist dement und auf medizinische Hilfe angewiesen.

Sie kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 150 cm groß, kurze schwarz gefärbte Haare, leicht korpulent, getragene Kleidung unbekannt

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier in Frankfurt am Main unter 069/75510300 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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