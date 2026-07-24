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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260724 - 0936 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Goldkettenraub

Frankfurt (ots)

(bo) In der heutigen Nacht (24. Juli 2026) ereignete sich im Bahnhofsgebiet ein Raub einer Goldkette zum Nachteil einer 62-jährigen Frau.

Nach aktuellen Erkenntnissen sei die Geschädigte gegen 02:50 Uhr auf dem Gehweg der Münchner Straße / Am Hauptbahnhof fußläufig unterwegs gewesen, als sich ein Unbekannter ihr von hinten näherte und ihr die Goldkette entrissen haben soll. Anschließend sei es zwischen dem Unbekannten und der 62-Jährigen zu einem Gerangel gekommen sein, bei der die Frau leicht verletzt wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet hierzu auch die Aufnahmen der Videoschutzanlage aus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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