Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260724 - 0936 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Goldkettenraub

Frankfurt (ots)

(bo) In der heutigen Nacht (24. Juli 2026) ereignete sich im Bahnhofsgebiet ein Raub einer Goldkette zum Nachteil einer 62-jährigen Frau.

Nach aktuellen Erkenntnissen sei die Geschädigte gegen 02:50 Uhr auf dem Gehweg der Münchner Straße / Am Hauptbahnhof fußläufig unterwegs gewesen, als sich ein Unbekannter ihr von hinten näherte und ihr die Goldkette entrissen haben soll. Anschließend sei es zwischen dem Unbekannten und der 62-Jährigen zu einem Gerangel gekommen sein, bei der die Frau leicht verletzt wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet hierzu auch die Aufnahmen der Videoschutzanlage aus.

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