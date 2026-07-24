Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260724 - 0936 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Goldkettenraub
Frankfurt (ots)
(bo) In der heutigen Nacht (24. Juli 2026) ereignete sich im Bahnhofsgebiet ein Raub einer Goldkette zum Nachteil einer 62-jährigen Frau.
Nach aktuellen Erkenntnissen sei die Geschädigte gegen 02:50 Uhr auf dem Gehweg der Münchner Straße / Am Hauptbahnhof fußläufig unterwegs gewesen, als sich ein Unbekannter ihr von hinten näherte und ihr die Goldkette entrissen haben soll. Anschließend sei es zwischen dem Unbekannten und der 62-Jährigen zu einem Gerangel gekommen sein, bei der die Frau leicht verletzt wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet hierzu auch die Aufnahmen der Videoschutzanlage aus.
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