Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260720 - 0924 Frankfurt-Höchst: Alleinunfall mit E-Scooter

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Abend (19. Juli 2026) ereignete sich im Stadtteil Höchst ein Alleinunfall eines E-Scooter-Fahrers.

Nach aktuellen Erkenntnissen habe der 21-jährige Fahrer eines E-Scooters verbotswidrig den Gehweg der Königsteiner Straße befahren und sei dabei mit seinem Kopf an der Markise eines Supermarktes hängengeblieben. Er stürzte daraufhin ohne Fremdeinwirkung.

Dabei erlitt er eine Verletzung an der Stirn und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

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