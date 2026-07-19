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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260719 - 0921 Frankfurt-Sachsenhausen: Raub auf Fahrdienstleister

Frankfurt (ots)

(bo) In der heutigen Nacht (19. Juli 2026) raubten vier Unbekannte einen 36-jährigen Fahrer eines Fahrdienstleisters aus.

Nach aktuellen Erkenntnissen habe der 36-jährige Fahrer die späteren vier Tatverdächtigen an einem Club am Flughafen abgeholt und am Endpunkt in der Mörfelder Landstraße in Sachsenhausen angehalten. Während der Fahrt sei es bereits aufgrund des Verhaltens der Fahrgäste zu Streitigkeiten zwischen dem Fahrer und den Männern gekommen. Kurz nach dem Anhalten gegen 00:30 Uhr haben die Tatverdächtigen den 36-Jährigen aus dem Auto gezerrt, massiv auf ihn eingeschlagen und sein Bargeld geraubt. Danach seien alle vier Unbekannten geflüchtet. Der 36-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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