Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Pforzheim und der Staatsanwaltschaft Tübingen - Mann nach Tötungsdelikt in Untersuchungshaft

Haiterbach (ots)

Tödlich verletzt wurde am Montagmorgen eine Frau in einem Wohngebäude aufgefunden. Der Tatverdächtige hatte zuvor eigenständig die Polizei informiert und konnte vorläufig festgenommen werden.

Nach derzeitigem Stand rief am 06.07.2026, gegen 8:20 Uhr, ein Mann das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Pforzheim an und teilte zusammenfassend mit, dass er seine Frau umgebracht hätte. Unverzüglich wurden mehrere Funkstreifenbesatzungen und der Rettungsdienst zu dem Wohnanwesen der beiden Personen entsandt.

Für die Ehefrau kam jede Hilfe zu spät. Der Tatverdächtige wurde widerstandslos in der Wohnung festgenommen. Dieser räumte ein, die Geschädigte unter anderem eine Treppe hinunter gestoßen zu haben.

Der Tatverdächtige wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen der Haftrichterin beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl wegen Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 75-jährige Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Calw und der Staatsanwaltschaft Tübingen, insbesondere zu den genauen Tatabläufen und dem Motiv, dauern an.

Lukas Bleier, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Tübingen

Benjamin Koch, Pressesprecher des Polizeipräsidium Pforzheim

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