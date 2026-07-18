Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260718 - 0920 Frankfurt - Stadtgebiet: Mehrere Versammlungen im Stadtgebiet

Frankfurt (ots)

Am heutigen Samstag (18. Juli 2026) fanden im Frankfurter Stadtgebiet mehrere angemeldete Versammlungen und Veranstaltungen statt.

Zwischen 11:00 Uhr und 16:30 Uhr verlief der Aufzug anlässlich des Christopher Street Days mit etwa 17.000 Teilnehmenden durch die Frankfurter Innenstadt. Dieser endete im Bereich des südlichen Mainufers. Die Veranstaltung zum Christopher Street Day im Bereich Mainkai dauert noch bis in die Abendstunden und am morgigen Sonntag an.

Zwischen 14:00 Uhr und 19:30 Uhr fanden mehrere Aufzüge mit Bezug zum Nahostkonflikt statt. Diese starteten am Opernplatz und führten durch die Innenstadt zum Friedberger Platz. Hieran nahmen insgesamt rund 450 Personen teil.

Wegen der Vielzahl der angemeldeten Versammlungen kam es in der Innenstadt zeitweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Versammlungen und Veranstaltungen verliefen weitgehend störungsfrei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell